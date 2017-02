In de mensensmokkelhoofdstad van Afrika: 'Als chauffeur waag ook ik elke keer mijn leven'

We kennen intussen allemaal de beelden van uitgeputte vluchtelingen en migranten die wanhopig het Europese vasteland proberen te bereiken. De afgelopen drie maanden braken volgens de VN opnieuw alle records: met zeker 1,354 slachtoffers gaat het om de dodelijkste winter ooit op zee. Negen op de tien mensen komen om het leven op de centrale route, tussen Libië en Italië. Het merendeel hiervan is afkomstig uit Afrikaanse landen als Nigeria, Ivoorkust of Eritrea. Op zoek naar bescherming of simpelweg een beter leven leggen ze alles in de waagschaal om hun doel te bereiken.

...