In Colombia ontvoerde Nederlandse journalisten vrijgelaten

Derk Bolt (62), werkend voor het programma Spoorloos van omroepvereniging KRO-NCRV, en zijn cameraman Eugenio Follender (58) kwamen vrijdag weer vrij, aldus het Nationale Bevrijdingsleger, dat de twee sinds zaterdag vasthield. Hun conditie is perfect, voegde het ELN er in de tweet aan toe.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon de vrijlating nog niet meteen bevestigen. Maar de Colombiaanse radiozender RCN meldde de vrijlating ook. Details over waar de twee werden vastgehouden, waar ze nu zijn of waar ze naartoe worden gebracht, zijn niet vrijgegeven.

De marxistische ELN is nog de enige actieve guerrilla in Colombia, maar voert ook vredesgesprekken met de regering. Juist de praktijk van ontvoeringen, om via losgeld aan inkomsten te komen, is voor de overheid een struikelblok.

De journalisten waren in het conflictgebied op zoek naar de biologische moeder van een Colombiaanse die door een Nederlands stel was geadopteerd.