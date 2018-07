In beeld: WK-feest in Frankrijk ontsierd door zware rellen

In Frankrijk is zondagavond en afgelopen nacht de wereldtitel voetbal gevierd. Op verschillende plaatsen werden de feestelijkheden echter verstoord door incidenten.

Traangas werd onder meer in Parijs, Lyon en Nantes ingezet om de menigte uit elkaar te drijven. In de hoofdstad werd het waterkanon gebruikt, aldus de Franse media. Hier en daar vielen er ook gewonden. In Nancy raakten twee kinderen, 3 en 6 jaar oud, zwaargewond toen een moto op hen inreed. De chauffeur sloeg op de vlucht.

In Marseille werd met voorwerpen naar de politie gegooid. Twee agenten raakten gewond, en tien mensen werden opgepakt, meldt een politiewoordvoerder.

Acht jongeren, onder wie ook minderjarigen, werden opgepakt in Lyon, ook nadat er met projectielen gegooid werd. In een kleerwinkel werd een inbraak gepleegd.

Gelijkaardige incidenten speelden zich ook in de hoofdstad af. Een dertigtal jongeren plunderden er een winkelcomplex op de Champs-Élysees. Volgens Le Parisien brak er, nog in Parijs, een vechtpartij uit tussen een twintigtal mensen. Eén iemand raakte daarbij zwaargewond. Ook na middernacht was het nog onrustig op en rond de Champs-Élysées.

In Annecy, even ten zuiden van Genève, kwam een man om die in een kanaal sprong en daarbij zijn nek brak.

In Rouen werden zeven mensen opgepakt na een reeks van incidenten. In die stad raakten ook twee journalisten gewond. (Belga)