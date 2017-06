In beeld: Portugal vecht tegen zwaarste bosbranden in decennia

In Portugal is de noodtoestand uitgeroepen omdat de hulpdiensten de zware bosbranden in de regio van Leiria niet onder controle krijgen, integendeel zelfs. Volgens een nieuwe balans van de regering zijn er al 62 doden geteld, er is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Het gaat om de zwaarste bosbranden in tientallen jaren in het land. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een blikseminslag.