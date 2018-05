In beeld: Palestijnen en Israëli's clashen in Gaza

Maandag, de 70e verjaardag van de stichting van Israël, werd de bloedigste dag in het Israëlisch-Palestijns conflict sinds de oorlog van 2014 in de Gazastrook. Tijdens manifestaties en confrontaties aan de grens tussen de Gazastrook en Israël vonden meer dan 50 Palestijnen de dood door Israëlisch geweervuur en vielen meer dan 2.700 gewonden. De Palestijnse autoriteit spreekt van een 'bloedbad', terwijl de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het gebruik van geweld rechtvaardigde met het recht van Israël om de grenzen te beschermen tegen de 'terroristen' van de islamistische beweging Hamas. Die beweging bestuurt Gaza en vocht sinds 2008 al drie oorlogen met Israël uit. Dinsdag wordt nieuw geweld verwacht: op 15 mei herdenken de Palestijnen de Nakba (catastrofe), het moment dat ze hun grondgebied moesten ontvluchten in 1948.