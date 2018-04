In beeld: Ondertussen in Antarctica

De Europese Unie (aangevoerd door Duitsland) diende in 2016 een voorstel in om de Weddell-zee ten oosten van Antarctica in te stellen als beschermd natuurgebied. Het beslaat 1,8 miljoen vierkante kilometer en zou 's werelds grootste beschermde natuurgebied worden. Het gebied is de natuurlijke habitat voor walvissen, zeehonden, pinguïns en vele soorten vis. Het voorstel wordt beoordeeld door de Conventie die beslist over de instandhouding van Antarctica, die in oktober 2018 in Australie bij elkaar komt.

Greenpeace organiseerde in februari 2018 een tocht naar het gebied. 'Antarctica is beschermd onder het Verdrag van Antarctica, maar er is veel ruimte voor misbruik van de wateren rondom Antarctica. Nu al spelen er problemen die ook op andere plekken in de wereld spelen, zoals toenemende CO2-niveaus, verzuring van de oceanen en plasticvervuiling', zei Tom Foreman, de expeditieleider van Greenpeace, tegen fotograaf Alexandre Meneghini.