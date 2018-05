In beeld: lava spuit uit de grond in Hawaï

Op het hoofdeiland van Hawaï blijft er lava uit scheuren in de grond komen na de uitbarsting van de Kilauea-vulkaan, een van 's werelds meest actieve vulkanen. In de regio Leilani Estates zijn al 26 huizen vernield en worden honderden andere bedreigd. De lava stroomt er over de straten, wat spectaculaire beelden oplevert. Bijna 2000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige bewoners mochten, na het invullen van de nodige documenten, even terugkeren om huisdieren en waardevolle spullen op te halen, maar werden door de autoriteiten opgedragen om zo snel terug te keren. Donderdag en vrijdag werd Hawaï ook opgeschrikt door een reeks aardbevingen, de zwaarste met een kracht van 6,9 op de Schaal van Richter.