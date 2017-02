In beeld: kleurenprotest tegen corruptie in Roemenië

In Boekarest kwamen naar schatting 50.000 mensen op straat met nog eens 10.000 betogers in de straten van Cluj.

De manifestanten eisen dat de regering van premier Sorin Grindeanu vertrekt.

Op topdagen in de serie van 13 kwamen landelijk 500.000 mensen op straat. Dat was nu een stuk minder, maar nooit eerder was het protest zo kleurrijk. Met behulp van gekleurd papier en het licht van gsm-toestellen werden de straten van Boekarest omgetoverd in een blauw-geel-rode verlichte vlag.

De aanleiding van de politieke crisis in Roemenië was de aanname van een nooddecreet door de regering van Grindeanu, dat de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisbruik en corruptie moeilijker moest maken. Later werd dat decreet weer ingetrokken.

Niet alle Roemenen hebben hun regering de rug toegekeerd. Zo kwamen er voor de achtste dag op rij opnieuw een duizendtal tegenbetogers op straat in de hoofdstad. Zij pikken het vooral niet dat president Klaus Iohannis het straatprotest, volgens hen, goedkeurt.