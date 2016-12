In beeld: kerstmarkt Berlijn heropent met grote veiligheidsmaatregelen

In de Duitse hoofdstad Berlijn is de kerstmarkt op de Breitscheidplatz heropend, minder dan drie dagen na de aanslag met een vrachtwagen. Volgens de uitbaters is de beslissing genomen 'in nauwe samenwerking' met de autoriteiten. Bij de aanslag vielen maandagavond 12 doden en 48 gewonden, de vermoedelijke dader is nog voortvluchtig. De politie patrouilleert massaal tussen de kraampjes en rondom de kerstmarkt zijn betonnen barrières geïnstalleerd. Rond de middag werd de kerstmarkt opnieuw druk bezocht. Uit respect zijn verlichtingen en muziekevenementen verboden. Er komen twee gedenkplaten voor de slachtoffers.