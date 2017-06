In beeld: Kazachse dorpen rond desolate Aralmeer leven opnieuw op

Het Aralmeer, ooit het vierde grootste ter wereld, is nagenoeg helemaal verdwenen. Naarmate het water in sommige delen van het meer in Kazachstan opnieuw toeneemt en minder zout wordt, bloeit de visvangt en groeit de bevolking gestaag aan.