In beeld: in het spoor van orkaan Irma

De sterkste orkaan die ooit is opgemeten boven de Atlantische Oceaan, met windsnelheden tot 300 km/u, heeft een spoor van vernieling getrokken door de Caraïben. Vooral de eilanden Barbuda, Saint-Barthélemy en Sint-Maarten, vooral dan het Franse gedeelte, zijn zwaar getroffen en volgens de lokale autoriteiten grotendeels verwoest. Op Sint-Maarten is al sprake van acht doden, maar de balans zal allicht nog oplopen. Het Amerikaanse eiland Puerto Rico ontsnapt nipt aan het oog van de storm, maar meet toch veel schade op (lees meer). Irma trekt verder over onder andere Haïti en Cuba richting Florida. Bekijk de eerste beelden die uit het rampgebied komen.