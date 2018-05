In beeld: Grootste tentenkamp van Parijs ontruimd

De bewoners van het tentenkamp komen hoofdzakelijk uit Soedan, Somalië en Eritrea. 'De actie zal leiden tot de tijdelijke opvang van betrokken personen in een twintigtal sites van Parijs en de Parijse regio, en daarna wordt een onderzoek ingesteld naar de administratieve situatie van die personen', aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb. Het is al de 35e operatie in de Franse hoofdstad in drie jaar.