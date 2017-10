In beeld: Goudkoorts in de Amazone

Crepurizao is een stadje van zo'n 5000 inwoners en de toegangspoort tot het gebied in de Amazone waar illegaal gemijnd wordt. De mijners pompen modder op en gebruiken kwik om het goud in de modder te scheiden van de rest. Dat kwik zorgt niet alleen voor ernstige vervuiling van het regenwoudgebied, maar biedt ook grote gezondheidsrisico's voor de mijnwerkers.

De illegale mijnwerkers graven zo'n 60 kilo per maand op. Op de commerciële goudmarkt is dat miljoenen waard, maar daar zien de mijnwerkers weinig van terug.