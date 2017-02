In beeld: foto's geveild ten voordele van oorlogsjournalistiek

Komende maandag 13 februari vindt in Amsterdams de eerste Europese editie van het War Correspondents Event plaats, een van oorsprong Amerikaans evenement voor correspondenten in conflictgebieden. Drijvende kracht achter de eerste Nederlandse editie is de onlangs in Libië omgekomen reporter Jeroen Oerlemans. Aan het event is een fotoveiling gekoppeld, waarvan de opbrengst net als die van de kassaverkoop gaat naar de non-profitorganisatie Reporters Instructed in Saving Colleagues (RISC), een organisatie die zich inzet voor het vergroten van de veiligheid van freelance journalisten in conflictgebieden. Bekijk een selectie uit de foto's: