In beeld: de winnaars van de World Press Photo

'Een explosieve foto die echt de haat van onze tijd weergeeft.' Zo omschreef de jury van de World Press Photo de foto van het jaar. Op het beeld van de Turkse fotograaf Burhan Ozbilici is een 22-jarige politieagent te zien nadat hij op 19 december in Ankara de Russische ambassadeur in Turkije, Andrey Karlov, bij de opening van een fototentoonstelling doodschoot.

De jury deelde in acht categorieën prijzen uit aan 45 fotografen uit 25 landen. Alle foto's die in de prijzen zijn gevallen, zijn het komende jaar te zien in een tentoonstelling, die op 14 april opent in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarna reist die naar 45 landen. De expositie trekt jaarlijks meer dan 4 miljoen bezoekers.

Lees ook: 'De World Press onderhoudt een illusie'