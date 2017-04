In beeld: De spotprenten die een Syrische tekenaar zijn leven kunnen kosten

In het nieuwe boek Cartooning Syria beelden 28 Syrische en enkele bekende Nederlandse en Vlaamse tekenaars zoals Gal en Lectrr hun verontwaardiging uit over de situatie in het land. Enkele van de cartoonisten wonen er nog. Knack.be brengt een voorpublicatie van enkele spotprenten.