In beeld: de rapper van Gaza

De Palestijnse rapper Ibrahim Ghunaim (artiestennaam MC Gaza) zegt dat een rapconcert en de muziek van Eminem hem er van weerhielden een jihadist te worden. Hij probeert internationaal door te breken als rapper, maar het is niet gemakkelijk dat te doen vanuit Gaza.

12 jaar geleden, toen hij 13 was, was hij goed op weg op een gewelddadige jihadistische groep te vervoegen, zei MC GAZA vorig jaar aan de krant Arab News. Op die leeftijd woonde hij een rapconcert bij, en hij werd gegrepen door de muziek.

'Via het internet probeerde ik alles te leren over rap. Ik vond Eminem en dat werd mijn uitgangspunt'.

Nu wil hij een internationale ster worden of op zijn minst de Eminem van Gaza. Maar onder het conservatief bewind van Hamas in Gaza gaat dat niet vanzelf. 'Mensen hier denken dat rap haram is, of verboden is door de godsdienst, en Hamas denkt dat we slechte gewoonten uit het Westen imiteren.

Maar het is breder dan Hamas. Ghunaim vraagt zich af of hij als rapper wel een bruid zal vinden. 'Mensen denken dat het schandelijk is te rappen'.

De boodschap in de songs wordt in de gaten gehouden door Hamas. 'Zoals iedereen hebben we te maken met censuur van Hamas als we bepaalde lijnen overschrijden. Dikwijls kan ik mijn limieten niet bereiken, en ik kan die censuur niet meer verdragen'.