In beeld: De groeiende populariteit van hanengevechten in Cuba

Hoeweel het in veel landen verboden is, winnen hanengevechten aan populariteit in de Caraïben en vooral op Cuba. In de stad Ciego de Avila opende er vorig jaar een officieel arena met 1.000 zitplaatsen, 's lands grootste, tot grote ontsteltenis van dierenrechtenactivisten.