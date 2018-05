In beeld: 1 meiviering in Parijs ontaardt in zware rellen

In Parijs hebben zich naar aanleiding van de 1 meiviering gewelddadige incidenten voorgedaan tussen manifestanten en de ordediensten. De traditionele stoet zette zich kort na 15 uur in beweging maar werd al snel geblokkeerd door - volgens de politie - een 1.200-tal gemaskerde personen, extreemlinkse betogers. Hoeveel manifestanten precies in de stoet meeliepen, is niet gekend. Onder hen bevond zich alleszins een aanzienlijke delegatie van de spoorwegarbeiders. In de buurt van het station van Austerlitz was de situatie bijzonder gespannen en werd er met voorwerpen naar de politie gegooid. De agenten reageerden met traangas. Er werd minstens een auto, een werfvoertuig en verschillende vuilbakken in brand gestoken. Een restaurant van McDonalds werd zwaar beschadigd.

