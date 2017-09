In 24 uur meer dan 35.000 Rohingya van Myanmar naar Bangladesh

De exodus van de moslimminderheid Rohingya uit Myanmar neemt ongeziene proporties aan. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) zijn nu al zeker 123.000 mensen de grens met Bangladesh overgestoken, in de voorbije 24 uur zelfs meer dan 35.000.

De vluchtelingenkampen zitten vol. Hulporganisaties hebben moeite om alle vluchtelingen een onderkomen te bezorgen en hen eten en medische hulp te geven.

Geweld

De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar en leven in de deelstaat Rakhine, aan de grens met Bangladesh. Ze voelen zich sinds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd - de VN beschouwt hen zelfs als een van de meest vervolgde minderheden ter wereld. Met het aantreden van de veelgelauwerde Nobelprijswinnares voor de Vrede Aung Sang Suu Kyi als de facto leider van het land, is hun situatie er niet op verbeterd.

Sinds eind augustus is in de regio een nieuwe golf van geweld uitgebroken tegen de Rohingya, met bijna 400 doden, nadat Rohingya-militanten politieposten hadden aangevallen. Gevluchte Rohingya getuigen over soldaten en boeddhistische bendes die hun dorpen platbranden en burgers aanvallen.

Hulp

Intussen heeft de Maltese hulporganisatie MOAS aangekondigd dat ze haar operaties voor migranten in de Middellandse Zee stopzet om Rohingya-vluchtelingen te gaan helpen in de Golf van Bengalen.