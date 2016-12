IMF-topvrouw Lagarde veroordeeld voor 'nalatigheid' in zaak-Tapie

De topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Christine Lagarde is in Frankrijk veroordeeld voor nalatigheid in de zaak rond de Franse zakenman Bernard Tapie. Ze wordt echter niet gestraft.

De rechtbank in Parijs oordeelde dat de 60-jarige Lagarde in 2008 nalatig was in verband met een arbitragebeslissing. Bernard Tapie kreeg toen 404 miljoen euro toebedeeld van de staatsgecontroleerde bank Crédit Lyonnais, na een dispuut over de verkoop van zijn aandelen in sportfirma Adidas. Lagarde, op dat moment minister van Economie, deed te weinig om de compensatiedeal tegen te houden.

Die deal werd beschouwd als een beloning voor de steun van Tapie aan toenmalig president Nicolas Sarkozy. In februari vorig jaar vernietigde een beroepsrechtbank in Parijs het arbitragevonnis omdat er banden waren tussen de advocaten van Tapie en een van de leden van het arbitragepanel.

(Belga/SK)