Illegale handel in Europa: 1 op de 3 inbeslagnames gebeurt in België

Van 27 maart tot 10 april 2017 vond voor het eerst de Europese operatie Postbox plaats, een samenwerking tussen douanediensten uit 25 Europese landen in de strijd tegen illegale handel via post- en koerierbedrijven. Knack vroeg de resultaten op. 'Tijdens Postbox hebben de gebundelde douanediensten geprobeerd om in luchthavens zo veel mogelijk illegale internetaankopen te onderscheppen die per post of via koerier zijn verzonden', zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. 'We hebben honden en scanapparatuur ingezet en ook fysieke controles uitgevoerd. Wat blijkt? Van de 3093 inbeslagnames voor heel Europa vonden ...