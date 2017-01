'Ik heb de Sovjet-Unie neergehaald, misschien moet de Europese Unie ook getemd worden'

Ted Malloch wordt al enkele maanden getipt als ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Europese Unie, onder andere door Bloomberg en The Times. Bij zijn landgenoten staat hij bekend als een fervent brexiteer en eurocriticus. Enkele dagen geleden zei Malloch op de BBC nog dat de euro volgens hem 'binnen 12 tot 18 maanden kan instorten.' Die mening, zo benadrukte hij, deelt hij met de wereldberoemde econoom Joseph Stiglitz.

Remarkable statement by Ted Malloch, reported to be Donald Trump's pick as US ambassador to the EU, speaking on BBC's #ThisWeek pic.twitter.com/LDQtyRCdpa -- Jonathan Walker (@jonwalker121) 27 januari 2017

In This Week, ook op de BBC, werd hem gevraagd waarom hij eigenlijk ambassadeur wil worden. 'In een vorige carrière had ik een diplomatieke post waarbij ik de Sovjet-Unie heb helpen neerhalen. Misschien is er een andere unie die wat moet getemd worden', was het antwoord van de man die onder actief is op de universiteit van Yale.

Of hij nu ambassadeur wordt of niet, Malloch is een getrouwe van president Donald Trump. Hij is al jaren actief in de economische wereld en gaf tijdens de verkiezingscampagne advies aan Trump. Hij schreef zelfs een boek over zijn ervaringen in de race naar het Witte Huis, Hired. Het nawoord van dat boek werd geschreven door Nigel Farage van de Britse eurosceptische UKIP-partij.

Ook Trump zelf is sceptisch over de toekomst van de EU. 'Ik denk dat de EU wordt opgebroken. De mensen zijn het beu. Je zal het zien: ook andere landen zullen de EU verlaten', zei hij in een interview met The Times.

Net als Trump, die vandaag Brits premier Theresa May ontmoet, kijkt Malloch, naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem kunnen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk binnen de negentig dagen een vrijhandelsverdrag sluiten. Opvallend: de Europese Unie wil dat de Britten wachten met vrijhandelsverdragen te onderhandelen tot de brexit is afgerond.