Ierland legaliseert abortus: 66 procent stemt 'ja' in referendum

Uit de officiële uitslag bleek zaterdag dat 66,4 procent van de Ieren in een referendum heeft gestemd voor een legalisering van abortus. Eerder op de dag gaven de tegenstanders van de versoepeling hun nederlaag al toe nadat uit de eerste exitpolls al een ruime overwinning van het ja-kamp bleek.

'Wat wij vandaag hebben gezien is de culminatie van een stille revolutie die in Ierland heeft plaatsgevonden', zei premier Leo Varadkar over de uitslag van het referendum.

Voor de volksraadpleging werden harde debatten gevoerd. Maar slechts in een van de veertig kiesdistricten, meer bepaald Donegal, stemde een meerderheid voor het behoud van de status quo. In het centrum van Dublin stroomden duizenden mensen samen om het eindresultaat te vieren; op veel plaatsen werd gedanst en gezongen.

De tegenstanders van de versoepeling van de wet betreuren de uitslag van het referendum. Als een 'tragedie van historische omvang' omschreef de groep met de naam 'Save the 8th' (naar het achtste amendement van de grondwet, nvdr.) het resultaat. 'Een onrecht wordt geen recht, enkel maar omdat een meerderheid dat zo vindt', deelde de groep mee.

Jonge Ieren stemden 'ja'

Volgens de exitpoll van de Irish Times stemde 70 procent van de vrouwen voor het legaliseren van abortus, tegen 65 procent van de mannen. Met name jonge Ieren waren voor de grondwetswijziging. Alleen kiezers van meer dan 65 jaar oud stemden tegen.

Nog volgens de exitpoll stemden in de hoofdstad Dublin met 77 procent de meeste Ieren voor de schrapping van het abortusverbod. Er waren dan ook algemeen gezien meer ja-stemmers in steden (71 procent) dan in rurale gebieden (60 procent). Toch ligt ook daar het aandeel hoog. Verwacht werd dat neekamp meer succes zou kennen op het platteland.

De stembusgang zal tot gevolg hebben dat abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap legaal wordt. De overheid belooft zulke wetgeving voor het eind van het jaar gereed te hebben. In Ierland was abortus al sinds de negentiende eeuw verboden. In 1983 werd met een eerder referendum nog een clausule toegevoegd aan de grondwet om dat verbod te verstevigen.

Sinds de omstreden dood van Savita Halappanavar in 2012, die in een ziekenhuis in Galway overleed aan een bloedvergiftiging na een miskraam, is abortus wel al toegelaten als het leven van de moeder in gevaar is. Het abortusverbod is bovendien erg streng: wie het overtreedt, riskeert tot 14 jaar gevangenisstraf.

De regering van premier Varadkar had de ongeveer 3,2 miljoen kiesgerechtigden opgeroepen om te stemmen voor de schrapping van het achtste amendement, dat de weg zou vrijmaken voor een meer liberale abortuswetgeving. 'Het is een groot ja voor mij', schreef hij nadat hij gestemd had op Twitter.