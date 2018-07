Huurlingen bedreigen wereldvrede: 'Stel je eens voor dat een terreurbeweging hen zou inhuren'

Oorlogen worden steeds meer geprivatiseerd. Dat is goedkoper, en overheden kunnen hun militaire campagnes daardoor langer geheim houden. Maar de explosieve groei van de huurlingenlegers zal de wereld onveiliger maken. 'Als we niet ingrijpen, zal de wereld er over twintig jaar van vergeven zijn.'