Huiszoekingen bij zetel van Catalaanse regering om referendum te voorkomen

De Guardia Civil heeft ook de rechterhand van de vicepresident van Catalonië gearresteerd, vernam persagentschap AFP uit politiebron.

"De Spaanse militaire politie is binnengegaan in de gebouwen van de Catalaanse regering", zei een woordvoerder van de Generalitat (de Catalaanse regering). Sinds het weekend werd het aantal politieoperaties opgevoerd, waarbij verkiezingsmateriaal in beslag werd genomen. Dinsdag klopte de Guardia Civil zich nog op de borst omdat ze 45.000 oproepbrieven bestemd voor bijzitters in de stembureaus op 1 oktober in beslag had genomen.

De persoon die gearresteerd werd woensdag, is volgens AFP Josep Maria Jove, de secretaris-generaal van het Catalaanse vicepresidentschap.

De separatisten hebben sinds september 2015 een meerderheid van de zetels in het regionale parlement. Maar de Catalaanse samenleving is erg verdeeld over de kwestie van de onafhankelijkheid, zo blijkt uit peilingen. De Catalaanse overheid wil op 1 oktober een referendum organiseren over de onafhankelijkheid, maar het grondwettelijk hof heeft dat verboden.