HRW: 'China bouwt kwalijke mensenrechtenreputatie op binnen VN'

VN-instellingen moeten op hun beurt stevig weerstand bieden aan pogingen van China om de toegang tot de VN te beperken van mensenrechtengroepen en activisten die zich bezighouden met China.

'China engageert zich met de VN als het gaat om mensenrechten, maar vaak met het doel om critici de mond te snoeren en het werk van activisten in China te ondermijnen', zegt Kenneth Roth, directeur van HRW. China is volgens hem niet het enige land dat dat doet. Maar het lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad, de wereldwijde invloed van China en de repressie van maatschappelijke organisaties in het land, zijn een uitdaging voor de integriteit van de het VN-mensenrechtensysteem, zegt hij.

Geloofwaardigheid VN

Het rapport wijst op pogingen van China om onafhankelijke activisten te intimideren, met name uit het land zelf. Chinese functionarissen hebben volgens HRW op het terrein van de VN activisten gefotografeerd en gefilmd, in strijd met de regels van de VN. Ook werden de reismogelijkheden beperkt van activisten die de Mensenrechtenraad in Genève wilden bezoeken.

Het rapport is gebaseerd op gesprekken met 55 mensen die directe kennis hebben van de interactie van China met VN-mensenrechteninstellingen, inclusief 20 VN-functionarissen en -experts, 15 buitenlandse diplomaten en 20 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

'Het VN-systeem is een van de weinig kanalen waar activisten uit China hun ideeën kunnen delen en kunnen pleiten voor verbeteringen in de abominabele mensenrechtenreputatie van Beijing', zegt Roth. 'Als de VN en bezorgde regeringen geen einde maken aan de Chinese pogingen mensenrechtenmechanismen binnen de VN te manipuleren en verzwakken, staat de geloofwaardigheid van de VN op het spel.'