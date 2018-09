Hoorzitting van Trump-kandidaat voor Hooggerechtshof opent in chaos

Senatoren van de oppositie wilden uitstel van het debat uit woede omdat het Witte Huis pas aan de vooravond van de zitting 42.000 documenten omtrent het werk van Kavanaugh had overgemaakt. Vele andere documenten zijn nog niet vrijgegeven.

'Wat is er verborgen', vroeg vooraanstaand Senator Patrick Leahy zich af.

De Republikeinse partij van Trump, die het Congres controleert, zei dat het een privilege is van de uitvoerende macht, die de president uitoefent, om documenten niet te verstrekken, ook omtrent de tijd dat de genomineerde rechter voor de vroegere Republikeinse president George Walker Bush werkte, in het bijzonder rond folteren.

De Democraten fulmineerden dat daarmee de procedure in de Senaat met voeten was getreden en dat een goed geïnformeerd debat onmogelijk is. Uiteindelijk gingen de Democraten 'onder protest' toch het debat aan. 'Dit hele proces werpt een schaduw over de benoeming van rechter Kavanaugh', zei Senator Dianne Feinstein.

Ook op de tribune was er protest. Meer dan twintig mensen werden verwijderd of opgepakt.

Indien de Senaat de voordracht van Kavanaugh bekrachtigt, helt de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie voor jaren naar het conservatieve kamp over.