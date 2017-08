Hoogspanning in Noord-Korea: hoe dicht staan we bij een open oorlog?

Op 28 juli lanceerde Noord-Korea een ballistische raket waarmee de steden langs de Amerikaanse Westkust binnen bereik zouden liggen. De lancering was het zoveelste bewijs van de snelheid waarmee Noord-Korea militaire capaciteit ontwikkelt waarvan de Amerikaanse president Donald Trump altijd beweerde dat het die nooit zou hebben. Op 4 juli hadden de Koreanen al een soortgelijke Hwasong-14-tweetrapsraket getest. Op basis van hun koers en hoelang de testraketten in de lucht bleven, schatten experts dat de eerste raket een bereik van ongeveer 7500 kilometer had. De tweede, die 47 minuten onderweg was en een hoogte van 3700 kilometer bereikte, zou met een raketkop van 650 kilogram maar liefst 10.000 kilometer ver kunnen komen.

...