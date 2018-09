Hooggerechtshof weert voormalig president Lula uit Braziliaanse verkiezingen

Het veroordeelde voormalige staatshoofd van Brazilië Luiz Inácio Lula da Silva mag zich niet kandidaat stellen bij de presidentsverkiezingen in oktober. Dat heeft een meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof vrijdagavond beslist na een acht uur durende marathonzitting. Lula's linkse Arbeiderspartij (PT) gaat in beroep.

Lula, Braziliaans president tussen 2003 en 2011, zit momenteel een celstraf van 12 jaar en 1 maand uit wegens corruptie. Hoewel de Braziliaanse wet personen die in beroep zijn veroordeeld, een verbod oplegt om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen, werd hij door de PT toch officieel voorgedragen voor de stembusgang van 7 oktober. Het vroegere staatshoofd scoort met grote voorsprong het beste in de peilingen.

De PT laat alvast weten dat ze in beroep zal gaan en 'met alle middelen zal strijden om de kandidatuur van Lula te garanderen'. 'We zullen Lula verdedigen in de straten, met het volk.'

Indien de uitsluiting van Lula zou worden bevestigd, neemt zijn vicekandidaat en ex-burgemeester van São Paolo Fernando Haddad zijn kandidatuur over. Het is echter niet duidelijk in hoeverre hij zal kunnen profiteren van de populariteit van de oud-president. Tweede in de peilingen is op dit moment de ultrarechtse ex-militair Jair Bolsonaro, die opruiende taal spreekt ten opzichte van holebi's en andere minderheden en dweept met de militaire dictatuur (1964-1985).

De beslissing van het Hooggerechtshof komt er twee weken na een door de advocaten van Lula gevraagd advies van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Dat stelde dat de Braziliaanse autoriteiten Lula wél zouden moeten toelaten om zich kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen, tot alle beroepen tegen zijn veroordeling zijn behandeld.