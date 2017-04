Hooggerechtshof in Venezuela neemt bevoegdheden van het parlement niet over

Het hooggerechtshof in Venezuela is zaterdag teruggekomen op de beslissing om zich de bevoegdheden van het parlement toe te eigenen. Dat gebeurt enkele uren voor aangekondigde manifestaties.

Het hooggerechtshof had donderdag beslist om het parlement, dat gedomineerd wordt door de oppositie, buiten de wet te stellen. Met die demarche zou de facto een einde worden gemaakt aan de scheiding der machten in Venezuela. De president zou daarmee meteen ook zijn machtspositie verstevigen.

Julio Borges, de voorzitter van het Venezolaanse parlement, beschuldigde president Nicolas Maduro donderdag van het plegen van een staatsgreep. Tijdens een persconferentie voor het parlementsgebouw in Caracas riep Borges het leger ook op om niet 'stil' te blijven bij het doorbreken van de grondwettelijke orde.

Vrijdag al blokkeerden groepen manifestanten straten en hielden banners omhoog met slogans als 'Vrijheid' en 'Neen aan het dictatorschap'. Ook zaterdag zouden er groots opgezette manifestaties komen, maar die komen er nu niet.

Het werd nochtans spannend toen Luisa Ortega Díaz, de voorzitster van het nationale parket van Venezuela en een aanhangster van Maduro, gisteren sprak van 'een breuk in de grondwettelijke orde'. Maduro ontkende dat en reageerde: 'In Venezuela zijn de Grondwet, de burgerrechten en politieke rechten, de mensenrechten en de macht van het volk volop van kracht.' 'Ik neem de taak op mij om, via een dialoog en in het kader van de Grondwet, vandaag de 'impasse' op te lossen die is ontstaan tussen het parket en het hooggerechtshof, en ik roep de veiligheidsraad vanavond nog samen om te overleggen en een resolutie op te stellen.'

Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd.