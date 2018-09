Hoofd Duitse inlichtingendienst trekt 'klopjachten op buitenlanders' in twijfel

Tegenover Bild verklaarde Hans-Georg Maassen dat er geen 'betrouwbare informatie is dat dergelijke klopjachten hebben plaatsgevonden'.

'De autenticiteit van de video die op het internet circuleert, met beelden van agressie op mensen van buitenlandse afkomst, is niet aangetoond. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het om intentioneel foute informatie gaat, om eventueel de aandacht van de publieke opinie af te leiden van de moord in Chemnitz', aldus de topman van de Bundesamt für Verfassungsschutz. 'Ik deel de twijfels over de verslaggeving in de media over de collectieve klopjachten van uiterst rechts in Chemnitz.'

Welles-nietes

Daarmee gaat Maassen in tegen uitspraken van kanselier Angela Merkel. Zij en haar regeringswoordvoerder Steffen Seibert hadden gesproken over 'klopjachten' en 'haat op straat' dat 'niets te maken heeft met een rechtsstaat'.

Dat werd ook al tegengesproken door haar CDU-partijgenoot Michael Kretschmer, de minister-president van Saksen, maar Seibert herhaalde zijn stelling. Beelden tonen 'zeer duidelijk haat en ook het achtervolgen van onschuldige mensen'. Daarvan moet men afstand nemen. 'Daarmee is alles gezegd.'

Omroep ARD reageert op de uitspraken van Maassen dat de video wel degelijk authentiek is. Volgens de Duitse media hebben de SPD, Die Grünen en Die Linke al om het ontslag van Maassen gevraagd.

Gewelddadig

In Chemnitz werd eind augustus een 35-jarige man met messteken om het leven gebracht door twee vluchtelingen. Een Irakees en een Syriër werden hiervoor in voorhechtenis geplaatst. Na het incident kwam het dagenlang tot vaak gewelddadige demonstraties van extreemrechts en ook tegenbetogingen door antifascisten in de Oost-Duitse stad.