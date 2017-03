Hongarije sluit opnieuw asielzoekers op tot asielprocedure is afgerond

Hongarije gaat asielzoekers weer systematisch opsluiten tot hun asielprocedure definitief afgerond is. Het parlement stemde dinsdag met een grote meerderheid in met de herinvoering van een maatregel die in 2013 werd afgevoerd onder druk van de Europese Unie en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

De nieuwe wet werd goedgekeurd met 138 stemmen tegen 6 nee-stemmen en 22 onthoudingen. De wet bepaalt dat de migranten in 'transitzones' worden ondergebracht aan de Servische en de Kroatische grens, waar ze worden vastgehouden in afwachting van een definitieve beslissing over hun asielaanvraag.