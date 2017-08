Hongarije roept zijn ambassadeur uit Nederland terug

Szijjártó is volgens Hongaarse media 'blij dat de Nederlandse ambassadeur naar huis gaat'. Scheltema is in de tussentijd niet meer welkom. De minister zei tegen het Hongaarse staatspersbureau MTI dat 'de contacten op ambassadeursniveau voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd'. Steen des aanstoots is een vergelijking die Scheltema tegenover het blad 168 Ora trok tussen de manier waarop de Hongaarse regering volgens hem een vijandbeeld creëert en de manier waarop extremisten dat doen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders liet weten dat hij het interview nog precies moet laten vertalen. 'In ieder geval is voor mij duidelijk dat er geen relatie is tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering. Dat is op zijn minst ongemakkelijk', aldus Koenders. Dat is volgens hem ook niet iets wat Nederland vindt. 'Ik kan mij ook niet voorstellen dat de ambassadeur dat bedoeld heeft'.

Nederland heeft anderzijds volgens Koenders wel zorgen over andere ontwikkelingen in Hongarije, zoals de ngo-wetgeving en de rechtsstaat. 'Daar mag de ambassadeur ook terecht kritiek op leveren'. West-Europese politici tonen zich vaker kritisch over de regering van Orbán.

Regelmatig vallen beschuldigingen over autoritair optreden en het uithollen van de rechtsstaat. Maar Scheltema heeft het volgens Szijjártó te bont gemaakt.