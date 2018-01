Hongarije en Polen blijven samen strijden tegen Europees spreidingsplan voor vluchtelingen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki streek woensdag neer in Boedapest voor zijn eerste bilaterale bezoek sinds zijn aantreden eind vorig jaar. Polen en Hongarije zijn nauwe bondgenoten op Europees vlak, waar ze samen het verzet aanvoeren tegen een mechanisme voor de spreiding van vluchtelingen op het continent. Dat standpunt zullen ze ook dit jaar verdedigen, aldus de Hongaarse premier Viktor Orban, die 'grote confrontaties' voorspelt in de schoot van de Europese Unie.

'Het Europese migratiebeleid is een spectaculaire mislukking. Het is duidelijk dat de Europese bevolkingen geen immigratie willen, ook al blijven verscheidene leiders zich sterk maken voor dit beleid', zei Orban na afloop van het onderhoud. Volgens Morawiecki 'draait de wind in onze richting', met 'signalen in steeds meer landen, tijdens verschillende verkiezingen'.

Orban verwees nadrukkelijk naar het aantreden van kanselier Sebastian Kurz, die in buurland Oostenrijk een coalitie met de rechtspopulistische FPO is aangegaan. 'Een volk dat geen immigratie wil, heeft gekozen voor een kanselier die geen immigratie wil. Als je dat wil, kan je dat populisme noemen, maar de wil van het volk moet zegevieren.'

De Hongaarse regering had Morawiecki ook al verzekerd dat ze haar veto zal gebruiken tegen eventuele Europese sancties tegen Polen. De Europese Commissie lanceerde eind vorig jaar een uitzonderlijke strafprocedure tegen Polen omdat de regering in Warschau volgens haar de onafhankelijkheid van het gerecht aan het ondermijnen is. De procedure kan uiteindelijk tot een opschorting van het stemrecht in Europese ministerraden leiden.