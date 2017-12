Hondurese oppositiekandidaat Nasralla gooit handdoek in de ring

In Honduras heeft Salvador Nasralla, de presidentskandidaat van de oppositie, vrijdag de handdoek in de ring gegooid na de omstreden verkiezingen van 26 november. Dat doet hij nadat de Verenigde Staten zittend president Juan Orlando Hernández eerder op vrijdag hadden gefeliciteerd met zijn overwinning en hadden opgeroepen tot een 'robuuste dialoog' in het Centraal-Amerikaanse land.

'Door de beslissing van de VS, ben ik buitenspel gezet', reageert Nasralla. De voormalige televisiepresentator kondigde meteen aan dat hij opstapt uit de politiek en gaf te kennen dat dit ook het einde betekent van de alliantie van de oppositiepartijen onder leiding van de voormalige president Manuel Zaleya.

Na de stembusgang op 26 november wezen de gedeeltelijke resultaten lange tijd op een overwinning van de oppositiekandidaat, maar het resultaat boog daarna verrassend om naar een zeer lichte meerderheid voor de zittende president. De oppositie beschuldigde Hernández van verkiezingsmanipulatie. Uit protest kwamen de Hondurezen wekenlang op straat.

Afgelopen zondag - drie weken na de omstreden verkiezingen - werd Hernández na een gedeeltelijke hertelling van de stemmen toch officieel tot winnaar uitgeroepen door het hoogste kiestribunaal (TSE). Die beslissing werd niet erkend door de oppositie, die meteen weer opriep tot nieuwe protesten. Nasralla eiste zelfs nieuwe verkiezingen die begeleid zouden moeten worden door een nieuwe kiescommissie, samengesteld door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).