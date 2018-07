Honderden migrantenkinderen in VS blijven gescheiden van ouders

In de Verenigde Staten verblijven nog steeds meer dan zevenhonderd kinderen van zogenaamde illegale migranten in hechtenis, hoewel het gerecht had bevolen dat ze donderdag met elkaar moesten herenigd zijn. Tot nu toe zijn 1.442 migrantengezinnen herenigd met hun kinderen die ouder zijn dan vijf jaar.