Dat melden Roemeense media.

In de hoofdstad Boekarest zouden ongeveer 250.000 mensen op de been zijn gekomen voor het regeringsgebouw. Velen van hen eisen het ontslag van de sociaaldemocratische regering van premier Sorin Grindeanu, die nog maar een kleine maand aan de macht is.

De regering trok zondag een decreet over de versoepeling van de anticorruptiewetgeving in. Door het nieuwe decreet had de sociaaldemocratische partijleider Liviu Dragnea naar verluidt een vervolging kunnen vermijden.