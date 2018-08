Honderd soldaten 'verdwenen of gedood' in Oost-Afghanistan

De militairen waren ingezet in de gelijknamige provinciehoofdstad of in de omgeving, aldus een woordvoerder van de Afghaanse special forces. Op vrijdag vielen honderden talibanstrijders Ghazni binnen. Sindsdien vinden zware gevechten plaats met de regeringstroepen, met als inzet de strategisch belangrijke stad.

De stad ligt langs de snelweg die de twee grootste steden in Afghanistan, Kaboel en Kandahar, met elkaar verbindt. Mochten de rebellen de stad in handen krijgen, zou dat een enorme nederlaag betekenen voor de Afghaanse regering.

Zaterdagavond zouden al twee districtcentra in de provincie in de handen van de taliban zijn gevallen. De regering stuurde versterkingen in verschillende golven, maar volgens de woordvoerder konden enkel de eerste versterkingen de stad bereiken. De later gestuurde troepen werden op weg naar de stad aangevallen.