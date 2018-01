Hommeles in VS over mogelijk misbruik van spionagewet

In de Verenigde Staten dreigt nog een andere shutdown: Republikeinse leden van het comité inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden eisen dat een vier bladzijden tellende memo van het ministerie van Justitie openbaar wordt gemaakt. Het memorandum werd eerder deze week toegankelijk gemaakt voor leden van het Congres na een stemming in het comité die volledig volgens partijlijnen verliep: alle Democraten stemden tegen.

Naar verluidt geeft de tekst aan hoe de regering van Barack Obama in de aanloop naar de presidentsverkiezing van november 2016 'misbruik' heeft gemaakt van een 'vuil dossier' om de FBI te kunnen inschakelen. Die moest de handel en wandel van toen nog presidentskandidaat Donald Trump en diens campagneteam nagaan om compromitterende zaken op te spitten.

Journaliste Sara Carter had het donderdag over 'uitgebreid misbruik van de FISA-wet.' De Foreign Intelligence Surveillance Act geeft de NSA (National Security Agency) de bevoegdheid om 'verdachten' af te luisteren. Ironisch genoeg hebben zowel het Huis als de Senaat de voorbije week met grote meerderheid voor verlenging en bevoegdheidsuitbreiding van de controversiële FISA gestemd. Die ironie ging niet veloren bij klokkenluider Edward Snowden, die Trump in een tweet vrijdag de raad gaf, zijn veto te geven aan de FISA-wet.

Het 'vuile dossier' waarvan sprake is, aldus de Republikeinse afgevaardigde Ron DeSantis, is een anti-Trumpdossier niet gebaseerd op verifieerbare feiten waartoe opdracht is gegeven door de Democratische Partij en het campagneteam van Hillary Clinton.

Afgevaardigde Scott Perry, ook een Republikein, haalde vrijdag zwaar uit naar de regering-Obama. 'Je vraagt je af, gebeurt dit in de VS of is dit de KGB (de geheime dienst van wijlen de Sovjet-Unie, nvdr)', stelde hij.

In de discussie heeft zich tot dusver nog maar één Democraat geroerd. Agevaardigde Adam Schiff waarschuwde dat het rapport 'een misleidende opsomming van discussiepunten (is), opgesteld door Republikeinse stafleden met de bedoeling de FBI en zijn manier van onderzoeken (van Russiagate) te compromitteren.'

Langs Republikeinse kant luidt het dan weer dat de tekst zo 'hot' is dat zij de doodsklok luidt voor het Russiagateonderzoek van ex-FBI'er Robert Mueller.

Vrijdag werd de hashtag releasethememo (maak de memo openbaar) alleszins miljoenen keren gedeeld op twitter. De tekst is evenwel nog niet gepubliceerd. Of de memo echt zo 'explosief' is als sommigen hopen of vrezen, is dus nog erg onzeker.