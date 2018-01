'Hollywood en Britse zakenwereld: allebei houden ze een cultuur in stand waarin vrouwen geminacht worden'

Het is een vaste prik op de jaarlijkse kalender van de Britse liefdadigheidswereld. De avond van de Presidents Club. Afgelopen maandag trokken 360 vertegenwoordigers uit de financiele-, politieke en zakenwereld hun beurzen open voor goede doelen. Op zich niets bijzonders. Behalve dat, zoals te doen gebruikelijk bij deze club, alleen mannen uitgenodigd waren. Honderden mannen in smoking, gezeten aan ronde tafels met champagne en wodka. Mannen die niet kijken op een miljoen of wat. Mannen die, volgens ooggetuigen, als bronstige dieren tegen elkaar opboden voor gratis toegang tot een schootdansclub. En als het daar maar bij gebleven was, dan had een overheidsfunctionaris zijn baan behouden en vochten reclamebureaus en banken nu niet om hun eer en reputatie.

...