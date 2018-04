Hollande kapittelt Macron in nieuw boek

De voormalige Franse president François Hollande mengt zich in het politieke debat in Frankrijk met de publicatie van een boek onder de titel 'Les leçons du pouvoir'. In het werk, dat woensdag verscheen, zegt hij onder meer over de hervormingen van zijn opvolger Emmanuel Macron dat ze 'de ongelijkheden verdiepen'.