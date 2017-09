Live Hoge opkomst voor Duitse verkiezingen: wie wordt de derde partij?

15:36

Hoge opkomst

De opkomst voor de Duitse verkiezingen van zondag lijkt hoger te worden dan die van de vorige verkiezingen in 2013. Dat blijkt uit berichten van de verkiezingsautoriteiten in verschillende grote steden.

In Hamburg had tegen 11 uur 37,4 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht, terwijl dat vier jaar geleden op hetzelfde moment nog 35,4 procent was. In Bremen had om 12 uur 27,1 procent gestemd, tegenover 24,9 pct in 2013.

En ook in München was de opkomst al vrij groot: tegen 12 uur had al 57,1 procent daar gestemd, in 2013 was dat 44,3 procent. Eenzelfde trend was ook zichtbaar in Stuttgart (19,6 pct tegenover 19,1 pct) en in Saksen-Anhalt (29,6 tegenover 25,8 pct).

Op andere plaatsen is er dan weer een stagnatie, zoals in de deelstaat Saksen, terwijl in Thüringen minder mensen kwamen opdagen dan in 2013 (24,5 tegenover 31,2 pct). De nationale verkiezingsautoriteiten zullen rond 15.30 uur de eerste cijfers publiceren voor de opkomst in heel het land. Bij de vorige verkiezingen kwam 71,5 pct van de 61,5 miljoen stemgerechtigden opdagen.

SPD-voorzitter Martin Schulz bracht rond 10.00 uur zijn stem uit in zijn gemeente Würselen, vlakbij de Nederlandse grens. "Ik hoop dat vandaag zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun recht om te stemmen en de democratische toekomst van Duitsland te verzekeren door te stemmen op democratische partijen", zei hij.

President Frank-Walter Steinmeier had de kiezers in een opiniepeiling in de krant Bild am Sonntag ook al opgeroepen om te gaan stemmen. "Stemmen is een burgerlijke plicht. Ga stemmen!", schreef hij. "Elke stem telt, en jouw stem telt. Mensen die niet stemmen laten toe dat anderen beslissen over de toekomst van ons land." (Belga)