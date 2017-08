Hoge Amerikaanse legerfunctionaris veroordeelt 'racisme en intolerantie'

"Ik kan jullie krachtig en ondubbelzinnig zeggen dat er geen plaats is voor racisme en onverdraagzaamheid in het Amerikaanse leger en de Verenigde Staten in hun geheel", verklaarde de generaal. Doorgaans houdt het Amerikaanse leger zich afzijdig van het politieke debat, maar dat is dit keer anders omdat sommigen tijdens de neonazibetogingen afgelopen weekend kledij en insignes van het leger droegen.

Verschillende hooggeplaatsten gingen Joseph Dunford al voor in het afkeuren van het geweld, waarbij zaterdag een vrouw omkwam in Virginia. "De Amerikaanse marine zal zich altijd verzetten tegen haat en intolerantie", reageerde zaterdag admiraal John Richardson, het hoofd van de marine-operaties.

Ook de hoofden van de Amerikaanse luchtmacht en het Pentagon reageerden fel. "Onze leiders hebben duidelijk gezegd dat dit soort racisme en onverdraagzaamheid geen plaats hebben in onze rangen en in de gelederen van onze krijgsmacht", zei hij daarover. "Ze herinnerde het Amerikaanse volk aan de waarden waarvoor we gevochten hebben, en wat volgens mij de waarden van de VS zijn", voegde hij toe.

Het leger is een pak duidelijker in zijn veroordeling van het neonazistische geweld dan de Amerikaanse president Donald Trump. Die legde op een persconferentie dinsdag de schuld opnieuw bij "beide kanten", nadat hij maandag in een voorgelezen verklaring het extreemrechtse geweld had veroordeeld. Dat deed hij omdat er zowel bij de publieke opinie als binnen zijn eigen Republikeinse partij felle kritiek kwam omdat hij het extreemrechtse geweld niet uitdrukkelijk veroordeelde.