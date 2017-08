Hoe Trumps hotel in Washington de spil van de Amerikaanse politiek werd

Aan de bar van het Trump International Hotel in Washington DC kun je voor 140 dollar een kristallen lepeltje Hongaarse wijn drinken. Een gin-tonic kost er 23 dollar, een wodka met rauwe oesters en kaviaar 100 dollar. In het restaurant tel je 120 dollar neer voor een zeevruchtenpiramide (bijnaam: Trump Tower) en 59 dollar voor een gerijpte steak uit Kansas City. Voor dat geld krijg je ook de kans om de president in levenden lijve te zien dineren. Want sinds hij in het Witte Huis woont, is Donald Trump in geen enkel ander restaurant in Washington gesignaleerd.

...