Hoe Russische hackers nu ook Duitse verkiezingen willen beïnvloeden

Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne in Frankrijk en de VS verschenen plots gestolen documenten op het internet die de uitkomst van de stembusgang trachtten te beïnvloeden. Ook in Duitsland vrezen ze voor een zelfde scenario bij de komende verkiezingen. Wie zit er achter deze diefstal, en hoe gaan ze te werk? En kan dit ook in België gebeuren?