Hoe Russische dreiging zorgt voor betere cyberbeveiliging

Estland en Georgië zijn de twee Europese landen die volgens de Global Cybersecurity Index (GCI) dit jaar het beste scoren op vlak van cyberbeveiliging. Maar ze hebben nog iets gemeen: beide hadden ze al eens het digitale geschut van Rusland op zich gericht. Ook Duitsland moest het in de afgelopen twee jaar ontgelden. In de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen in september timmert het aan zijn virtuele afweer. De Russische dreiging via het web lijkt voor sommige landen een effectieve drijfveer voor betere cyberbeveiliging.