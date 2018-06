Hoe onschuldig was het bezoek van Poetin in Wenen?

Het eerste officiële bezoek van de Russische president aan een buitenlandse hoofdstad na zijn herverkiezing duurde uiteindelijk nauwelijks meer dan acht uur. Maar de boodschap na zijn gesprek met kanselier Kurz was duidelijk. Sebastian Kurz is een jonge christendemocraat die in Wenen samen met extreemrechts bestuurt. Hij viel vorige week ook op met een voorstel om afgewezen asielzoekers in Europa in 'een weinig gezellig kamp' onder te brengen, voor ze naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

...