Hoe moet het verder in Syrië?

De Syrische burgeroorlog woedt ondertussen al zeven jaar, met duizenden doden en miljoenen burgers op de vlucht tot gevolg. Zaterdag werd er in de stad Douma, het laatste rebellenbolwerk in Oost-Ghouta, een gifgasaanval uitgevoerd. Terwijl het Westen het regime van president Bashar al-Assad met de vinger wijst, ontkent Rusland - een bondgenoot van het Syrische regime - dat er überhaupt een gifgasaanval gebeurde. Een dag later was er ook nog een bombardement op een militaire basis in Homs. Iran wijst deze keer naar Israël als dader, maar niemand eiste de aanval op.

