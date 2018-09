Hoe moet het nu verder in Syrië?

Bashar Al-Assad en zijn bondgenoten maken zich op voor wat de laatste fase in de oorlog in Syrië kan zijn. Ze belegeren de provincie Idlib, de enige die nog in handen is van rebellen en allerhande groepen moslimextremisten. Er zitten ook drie miljoen burgers bij elkaar, waarvan goed de helft uit binnenlandse vluchtelingen bestaat. Er wordt gevreesd voor het zoveelste humanitaire drama - waarbij de kans bestaat dat een volgende vluchtelingenstroom op gang komt richting Turkije en Europa.

...